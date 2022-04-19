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Türkiye buğday ithalatı için Hindistan ile görüşüyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, buğday ihracatını da olumsuz etkiledi. Türkiye, buğday tedariğinde Hindistan'ı alternatif olarak görüyor.

Haberler - NTV Haber 19.04.2022 - 14:53

Türkiye buğday ithalatı için Hindistan ile görüşüyor

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Buğday krizinde gözler dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan 'a çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde Mısır tarafından buğday tedarikçisi olarak onaylanan Hindistan'ın, Türkiye ile de görüşme sürecinde olduğu iddia edildi.

Dünya gazetesinin haberine göre Hindistan, Türkiye, Mısır, Çin, Bosna ve İran dahil olmak üzere birçok ülkeye buğday ihracatına başlamak için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Küresel buğday stoklarının yaklaşık yüzde 9'una sahip olması ve düşük fiyat sunması nedeniyle Hindistan, buğday ihracatında önemli tedarikçi konumda yer alıyor.

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