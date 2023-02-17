Türkiye Çelik Üreticileri Derneği: Deprem bölgesinde demir ihtiyacını rahatlıkla karşılarız

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan deprem bölgesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayan, deprem bölgesi özelinde 4-5 aylık süreç için ihtiyaç duyulan 4 milyon ton inşaat demiri ihtiyacını rahat bir şekilde karşılanabileceğini ifade etti.

Yayan işletme ve fabrikaların bulunduğu İskenderun ve Osmaniye bölgesi için "Bu bölgede çelik üretiminin ve çelik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 32'sini teşkil eden 7 tane üretici kuruluşumuz var. Bu kuruluşlarımızdan hiçbirinde ciddi bir tahribat söz konusu olmadı; ancak bu kuruluşlarda çalışan personelin büyük bir bölümünün evleri yıkıldı" dedi.

"24 MİLYON TON CİVARINDA İNŞAAT DEMİRİ KAPASİTESİ VAR"



BloombergHT'de yer alan habere göre, Türk çelik sektörünün yaklaşık 18,5 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesi olduğunu belirten Yayan "Buna karşın şimdiye kadar en çok 15,5 milyon ton üretti. Konteyner için şu anda ihtiyaç duyulan rakam 80 bin ton civarında. Dolayısıyla bu bizim toplam üretimimizin sadece yüzde 1'ine tekabül ediyor.

Benzer şekilde orada gerçekleştirilmesi planlanan inşaat yatırımları için 4-5 ay içerisinde yaklaşık 4 milyon ton civarında bir inşaat demirine ihtiyaç duyuluyor. Biz bunu rahatlıkla karşılayabilecek durumdayız; çünkü Türkiye’nin 24 milyon ton civarında inşaat demiri kapasitesi var" şeklinde konuştu.

Yayan "Çelik üretimi açısından baktığımızda, bazı tesislerimiz şimdiden üretime geçmeye başladı; ancak tam kapasite ile çalıştıklarını söyleyemeyiz" dedi.