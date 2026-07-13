Türkiye dev bankaya ortak olacak

Bir Türk yetkilinin Reuters'e Pazartesi günü verdiği bilgiye göre, Türkiye , Kanada 'ya Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'na kurucu üye olarak katılacağını bildirdi.

Savunma Bakanlığı kaynakları hafta sonu yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin geçen hafta Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye de dahil olmak üzere dokuz ülkenin bankaya katılma taahhüdünde bulunduğunu söylemesinin ardından Türkiye'nin olası katılımı hâlâ değerlendirdiğini belirtti.

Bu açıklama, müttefik ülkelerin yeniden silahlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan çok taraflı girişim için bir ivme olarak görülmüştü.