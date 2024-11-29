Türkiye ekonomisi yüzde 2,1 büyüdü

Türkiye ekonomisinin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek performansı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak ekonomi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralma kaydetti.



Sıkı para politikasının etkisiyle büyüme verisi beklentilerin altında kaldı.



Ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyordu.

İNŞAAT VE FİNANSTAN ÖNEMLİ KATKI

Büyüme üzerinde inşaat ve finans sektörü önemli katkı sağladı.

Sektörel verilere bakıldığında inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı.

SANAYİDEKİ DARALMA DİKKAT ÇEKTİ

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.

İÇ TÜKETİM CANLILIĞINI KORUYOR

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı.

MİLLİ GELİR 12 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu.



GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.



İKİNCİ ÇEYREK VERİSİNE REVİZE



Yılın ikinci çeyreğine ilişkin yüzde 2,5 olarak açıklanan büyüme oranı yüzde 2,4'e revize edildi.



2024 birinci çeyrek için daha önce yüzde 5,3 olarak açılanan büyüme oranı sabit tutuldu.