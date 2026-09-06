Türkiye ekonomisinde 3 yıllık yol haritası belli oluyor. OVP açıklanıyor

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını ve hedeflerini belirleyen Orta Vadeli Program (OVP ) bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde:

"OVP her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır.

Dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik gelişmelerin iç içe geçtiği öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemden geçmektedir. Bölgemizde yaşanan savaşın etkileri bir çok alanda hissetmedir. Geleneksel tarife artışların yanında küresel belirsizlikler de OVP'yi etkilemektedir.

Geçtiğimiz OVP'de gündeme gelen Küresel Büyüme Tahmini aşağı doğru güncellenmiştir.

"BÜYÜME TAHMİNİ 3,3 OLDU"

2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz yüzde 2,3’e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4’e yükseldi.