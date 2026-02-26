Türkiye ekonomisinde bir ilk yaşanıyor. Endeks kritik eşiği aştı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ilk defa yüzde 1,4 oranında artış göstererek 100,7 değerini aldı.

GÜVEN ENDEKSİNDE BİR İLK

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Kritik 100 puan eşiği ilk defa aşıldı.

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.