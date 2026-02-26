Türkiye ekonomisinin 2025 yılı hamleleri beklentiyi değiştirdi. Avrupa'dan Türkiye ekonomisine yorum

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye dahil faaliyet gösterdiği ülkelere yönelik büyüme tahminlerini kapsayan Bölgesel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu açıkladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu bildirimlerde bulundu. Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir büyüme ve enflasyonun düşürülmesine yönelik hedeflerin dengelendiğini belirterek bu yıl bazındaki büyüme beklentisini yüzde 4'e yükseltti. Bankanın önceki tahmini yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

TÜRKİYE'DE BÜYÜME HIZLANDI

Bankanın açıklamasına göre piyasadaki dalgalanmalar ve sıkı maliye ve para politikası karışımına rağmen çoğu sektörde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde edilmesiyle Türkiye ekonomisindeki büyüme 2024'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2025'te tahmini yüzde 3,7'ye çıktı.

YABANCI SERMAYE GÜVEN GETİRDİ

Türkiye'de 2025 yılının ikinci yarısında yabancı sermaye piyasalarının Türkiye piyasasına erişiminin artması ile finansal koşullar istikrar kazandı ve yatırımcı güveni iyileşti. Ayrıca, brüt uluslararası rezervler ilk kez 200 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

2027 BÜYÜME TAHMİNİ

EBRD, Türkiye ekonomisinin 2027'de ise yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.