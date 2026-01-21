Türkiye elektrik üretiminde de tüketiminde de rekor kırıdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin elektrik verilerini paylaştı.

2025 yılında 362 bin 992 gigavatsaatlik elektrik üretimiyle tarihî bir zirveye ulaşarak rekor kırıldı.

Tüketimin de 360 bin 929 gigavatsaat seviyesine çıktığı bu yılda, arz-talep dengesini başarıyla yöneterek rekor tüketimi rekor üretim gerçekleştirildi.

Bakan Bayraktar paylaşımında “Üretimin yüzde 56,7’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız bu dönemde Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” açıklamasıyla yerli enerji üretimine de dikkat çekti.