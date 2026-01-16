Türkiye ev sahipliğinde Avrupa'da nerede?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, Avrupa'da ev sahipliği oranını ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. 2025 yılına ilişkin araştırma göre, 2024 yılında AB ülkelerinde yaşayan nüfusun yüzde 68'i kendi evinde oturuyor, geri kalanların yüzde 32'si ise kiralık konutlarda yaşıyor. Ev sahipliği oranlarının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 94 ile Romanya, yüzde 93 ile Slovakya, yüzde 92 ile Macaristan ve yüzde 91 ile Hırvatistan oldu.

Ev sahibi olmak, Almanya hariç tüm AB ülkelerinde daha yaygın. Almanya'da ise nüfusun yüzde 53'ü kiracı.

Türkiye'ye ilişkin verilen, ev sahipliği oranının, az da olsa, yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. 2024 yılında ev sahipliği oranı yüzde 56.1 ile en düşük, kiracı oranı yüzde 28 ile en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ‘Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2025’ raporuna göre 2025 yılında ev sahipliği oranında iyileşme görüldü. Türkiye’de oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 1 puan artarak 2025 yılında yüzde 57.1’e çıktı. Kirada oturanların oranı yüzde 27, lojmanda oturanların oranı yüzde 0.9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu. Böylece ev sahipliğinde son 4 yılın en yüksek oranı görüldü.

AB'DE KONUT FİYATLARI ARTTI

Konut fiyatlarına bakıldığında, AB ülkelerinde 2010 ile 2024 yılları arasında, 2013'ten 2022'ye kadar yukarı yönlü bir trend gözlemlendi ve hem 2021 hem de 2022'de yıllık yüzde 8'lik önemli artışlar kaydedildi. 2023'te fiyatlarda yüzde 0,3'lük hafif bir düşüş görüldü, ardından 2024'te yüzde 3'lük bir artış yaşandı.

Toplamda, 2010 ile 2024 yılları arasında yüzde 53'lük bir artış oldu. İtalya ve Kıbrıs hariç tüm AB ülkelerinde artışlar görüldü. En büyük artışlar Macaristan ( yüzde2 31), Estonya (yüzde 228) ve Litvanya'da (yüzde 179) olarak gözlemlendi.

KİRA FİYATLARI YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Avrupa'da kira fiyatları Kira fiyatları yüzde 25 arttı. 2010 ile 2024 yılları arasında AB'de kira fiyatlarında istikrarlı bir artış yaşandı; tüm dönem boyunca toplamda yüzde 25'lik bir artış görüldü. Yunanistan hariç (-16) tüm AB ülkelerinde artış kaydedildi. En büyük artışlar Estonya ( yüzde 208), Litvanya ( yüzde 177), İrlanda ( yüzde 108) ve Macaristan'da (yüzde107) artış görüldü.

2024 yılında AB hane halkları ortalama olarak kullanılabilir gelirlerinin yüzde 19'unu konut için harcadı. Bu oran AB ülkeleri arasında farklılık gösterdi; en yüksek oranlar Yunanistan'da (yüzde 36), Danimarka'da (yüzde 26), İsveç ve Almanya'da (her ikisinde de yüzde 25) görüldü.