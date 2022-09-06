Türkiye gaz depolarını doldurmaya başladı

Dünya Gazetesi'nde yer alan Mehmet Kaya imzalı habere göre, habere göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir kez daha ortaya çıkan enerji krizinin önemli unsurlarından olan doğalgaz tedariği için hazırlıkların yaz aylarından başladığı, bu çerçevede Tuz Gölü ve Silivri’deki depoların büyük kısmının doldurulduğu öğrenildi.

Haber şöyle devam etti:

Türkiye’de Temmuz ayının göreli olarak önceki yıllara göre serin geçmesinin Türkiye’nin elektrik üretimini de rahatlattığı kaydediliyor. Öte yandan, geçen kış doğalgaz kesintisi yapılmak zorunda kalınmasında Saros LNG terminalinin bitirilememiş olmasının önemli rol oynadığı, bu terminalin tamamlanması için yoğun çaba harcandığı belirtildi. Türkiye’de doğalgazın büyük kısmı Marmara bölgesinde tüketiliyor. Mevcut depolama imkanları olası kesinti halinde bu bölgenin ihtiyacını uzun süre karşılayamıyor.

DAHA ÖNCE KESİNTİ YAŞANDI

Bu nedenle Saros’a doğalgazı gazlaştırarak doğrudan şebekeye verme imkanı bulunan (FSRU) gemilerinin yanaşabileceği bir terminal inşaatına başlanmıştı. İran’dan gelen gazın durduğu gerekçesiyle Ocak ayında sanayi kesiminden doğalgaz kesintisine gidilmişti.

Ekonomi yönetiminin bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olası riskler nedeniyle önceden önlem almaya çalışıyor. Bu çerçevede Silivri ve Tuz Gölü depolama alanlarının maksimum seviyede dolu tutulmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre bu dönemde her iki deponun da dolumunun büyük oranda tamamlandığı öğrenildi. Az miktardaki kapasitenin de ilerleyen aylarda tamamlanarak kış kullanımına tutulacağı belirtildi. Her yıl yaz aylarında yükselen enerji talebi nedeniyle doğalgaz çevrim santrallerinin de kullanılmak zorunda kalındığı ancak Temmuz ayının görece az sıcak geçmesi nedeniyle bu yıl elektrik talebindeki normal seyir ve yaz aylarında doğalgaz talebindeki düşük seviye nedeniyle depolama alanlarının doldurulmasının mümkün olduğu vurgulandı.

LİMAN ÇALIŞMASI HIZLANDI

Ekonomi yönetiminin ana çözümlerden biri olarak Saros LNG terminalinin tamamlanmasını gördüğü kaydedildi. Bu nedenle inşa çalışmalarının hızlandırıldığı ve kış aylarına yetiştirilmek istendiği öğrenildi. Bu terminal taşıdığı sıvılaştırılmış doğalgazı, gazlaştırarak şebekeye doğrudan verme yeteneğine sahip FSRU gemilerinin yanaşabileceği şekilde yapılıyor. Türkiye’nin Hatay Dörtyol’da da aynı nitelikli bir terminali bulunmakla birlikte, bu terminalden yapılan girişin şebeke yapısı nedeniyle ana doğalgaz talebinin olduğu İstanbul- Marmara bölgesine eriştirilemediği biliniyor. Saros terminali ana talebin oluştuğu Marmara bölgesine gaz tedarik imkanı sağlayacak. Ekonomi yönetiminden yetkililer, Saros terminali projesinin itirazlar ve dava vb. süreçler nedeniyle istenen zamanda başlanamadığını belirttiler. Bu terminalin kapasitesine örnek olarak, “eğer tamamlanmış olsaydı Ocak ayındaki kesintilere gerek kalmayacağı” açıklaması yapıldı.