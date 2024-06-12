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Türkiye gri listeden çıkacak mı? Bakan Şimşek, Singapur'a gidiyor

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin gri listeden çıkışını bu ay sonunda değerlendirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 28 Haziran'daki toplantıya katılmak üzere Singapur'a gidecek.

Türkiye gri listeden çıkacak mı? Bakan Şimşek, Singapur'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu ay sonunda yapılacak Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Şimşek'in de 28 Haziran'daki ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gideceğini söyledi.

FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını söylüyor.

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