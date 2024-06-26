Türkiye, gri listeden çıkmaya hazırlanıyor

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı bekleniyor.



Kuruluşun 3 yılda bir açıkladığı liste 28 Haziran'da güncellenecek. FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı. Türkiye, ilerleyen süreçte 40 standardın 39'u ile uyum sağladı.



FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.



ŞİMŞEK SİNGAPUR'A GİDİYOR



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 28 Haziran'daki toplantıya katılmak üzere Singapur'a gidecek.



Ekonomi yönetimi Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını belirtiyor.



YATIRIMIN ÖNÜ AÇILACAK



Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.



Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.



Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.



KRİPTO YASASI MECLİS'TE



Bakan Şimşek, Kasım 2023'te Türkiye'nin gri listeden çıkması için sadece kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenlemenin kaldığını söylemişti.



Kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi bu hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başladı.



Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması zorunlu olacak.



İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.



Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

