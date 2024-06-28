Türkiye gri listeden çıktı | Şimşek'ten "Başardık" paylaşımı

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu.

FATF, Türkiye'yi 3 yıl sonra sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu gri listeden çıkardı. FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek, Türkiye'nin kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, karar ile yatırımcı güveninin güçleneceğini ve uluslararası kaynak girişininin hızlanacağını belirtti.



FATF Dönem Başkanı T. Raja Kumar, "Türkiye kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesini iyileştirmek için önemli adımlar attığını ve bu eylem planındaki tüm maddeleri ele aldığını teyit etti." ifadesini kullandı.



FATF Genel Kurulu, daha önce karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen stratejik karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderme konusunda kaydettikleri ilerlemeden dolayı, Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.



Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'nin artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi.

Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu.

KARAR İLE NELER DEĞİŞECEK?



Uzmanlara göre gri listeden çıkartılma kararı Türkiye'nin uluslararası mali itibarını güçlendirirken, yabancı yatırımların artması sağlayabilir.



Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.



Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmelerinin önü açılacak



Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



FATF'ın bugünkü toplantısında Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından temsil edildiği belirtilen açıklamada, "Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye, gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi: "Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek, gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."

GÜNCEL LİSTEDEKİ ÜLKELER



Genel Kurul'daki görüşmeler sonrasında, Monako ve Venezuela kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda "eksiklikleri olduğu" gerekçesiyle gri listeye alındı.



Bu iki ülkenin yanı sıra Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Mali, Mozambik, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Tanzanya ve Vietnam FATF'in artırılmış izleme sürecinde kalmaya devam etti.

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTE SÜRECİ

