Türkiye Hayat Emeklilik’ten katılımcılarına 2 bin 500 TL ek fayda

Bireysel Emeklilik Sistemi, ülkemizde her geçen yıl büyümesini sürdürürken sistemsel geliştirmelerine de devam ederek katılımcıların birikimlerini geleceğe güvenle taşımalarına olanak sağlıyor. Sisteme dahil olan katılımcılar BES ’teki birikimlerini hayallerinin teminatı ve çocuklarının geleceklerinin güvencesi olarak görüyorlar. Türkiye Hayat Emeklilik, sisteme katılımı teşvik etmek amacıyla 2025 yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyasıyla müşterilerine gelecekleri için birikim yapmaları konusunda 2 bin 500 TL ek fayda sunuyor. Türkiye Hayat Emeklilik’in "Dijital BES Kampanyası" ile katılımcılar hem yüzde 30 devlet katkısıyla birikim yapmaya devam edecek hem de ek fayda kazanma fırsatı yakalayacak.

“Dijital BES Kampanyası” ile 01.10.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında Türkiye Hayat Emeklilik web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden aylık asgari 2 bin 500 TL ve üzeri düzenli katkı payı ödeyerek bireysel emeklilik sözleşmesi başlatan katılımcılar 2 bin 500 TL ek fayda kazanma fırsatı elde ediyor. Dijital BES, Katılım Esaslı Dijital BES, 18 Yaş Altı Birikim ve Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik planlarını kapsayan kampanyadan yararlanabilmek için aylık asgari 2 bin 500 TL ve üzeri düzenli katkı payı ödemesi yapmak gerekiyor.

Düzenli ödeme yapan katılımcılar ilk 6 ayın sonunda bin 250 TL, ikinci 6 ayın sonunda da düzenli katkı payı ödemeleri durumunda ise ek bin 250 TL tutarında daha ek fayda alarak toplamda 2 bin 500 TL ek faydaya hak kazanıyor. Kampanyada ödemelerin kredi kartı veya banka kartı ile yapılması gerekiyor.



Kampanyaya katılarak bu avantajlardan faydalanmak isteyenler, detaylı bilgiye Türkiye Hayat Emeklilik’in web sitesi www.turkiyesigorta.com.tr adresinden veya mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecekler.



BES’te birikimler yüzde 30 devlet katkısı ile büyümeye devam ediyor!



Bireysel emeklilik sisteminde 2013 yılında uygulamaya başlanan ve başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısı uygulaması ile katılımcılar sisteme yatırdıkları her katkı payı tutarının yüzde 30’u kadar ek tutarı sözleşmesine bağlı devlet katkısı hesabında biriktirebiliyor. Bir katılımcının yararlanabileceği maksimum devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u ile sınırlıdır. 2025 yılı sona ermeden önce bireysel emeklilik ödemelerini 312.066,00 TL’ye tamamlayan katılımcılar, 93.619,80 TL tutarındaki devlet katkısı üst limitinden yararlanabiliyor. Yıl içerisinde BES ödemeleri üst limite ulaşsa dahi, katılımcının ödeme yapmaya devam etmesi durumund

a, eklenecek devlet katkısı tutarı bir sonraki takip eden yıllara aktarılır. 2025 yılında toplam 312.066,60 TL tutarda ödeme yapan katılımcılar ise 2026 yılının devlet katkısı limitinden faydalanabiliyor.