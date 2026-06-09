Türkiye için dönüm noktası. Akkuyu'da ilk üretim gerçekleşecek

Türkiye 'nin en önemli temiz enerji atılımlarından olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin faaliyete geçmesi için takvimin önemli adımı tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından "Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin birinci ünitesinde, devreye alma takviminin en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamladık." dedi.

İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK

Bayraktar "Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye’nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

İKİ İLE DAHA NÜKLEER REAKTÖR GELİYOR

Açıklamasının devamında Bakan Bayraktar "Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya’da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz." sözlerini söyledi.