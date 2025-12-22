Türkiye için kritik takvim. Kredi notu gözden geçirmeleri ne zaman?
22.12.2025 10:36
Burak Taşçı
Türkiye ekonomisi için önemli kredi notu gözden geçirmeleri için tarihler belli oldu.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine dair not gözden geçirme takvimi belirlendi. 2026 yılında Moody's, S&P, Fitch, Capital Intelligence ve Scope Rating iki defa not gözden geçirmesi gerçekleştirecek.
NOT DEĞİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME YAPMA ZORUNLULUĞU YOK
Kredi derecelendirme kuruluşlarının ilgili tarihlerde not gözden geçirmeye ilişkin zorunlulukları bulunmuyor. Herhangi bir açıklama yapmadan da aynı not ve görünüm üzerinden devam edebiliyorlar.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının not gözden geçirme tarihleri:
Moody's 23 Ocak 2026
Fitch 23 Ocak 2026
S&P Global Ratings 17 Nisan 2026
Capital İntelligence 15 Mayıs 2026
Scope Ratings 24 Nisan 2026
Fitch 17 Temmuz 2026
Moody's 24 Temmuz 2026
S&P Global Ratings 16 Ekim 2026
Scope Ratings 23 Ekim 2026
Capital İntelligence 13 Kasım 2026