Türkiye ile Almanya arasında enerjide üç mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Almanya arasında yenilenebilir enerji alanında iş birliğini artırmak için üç mutabakat zaptı imzalandı.
Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berlin'de gerçekleştirilen Alman-Türk Enerji Forumu kapsamında Pomega ile Nordex Enerji arasında batarya ürünlerinin satın alımı, Enercon ile İş Enerji ve Polat Enerji ortaklığı arasında rüzgâr türbini kurulması alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Ayrıca, Enerjisa ile Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında ortak araştırma girişimleri alanında da iş birliği anlaşması imzalandı.
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