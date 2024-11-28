Türkiye ile Almanya arasında enerjide üç mutabakat zaptı imzalandı

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berlin'de gerçekleştirilen Alman-Türk Enerji Forumu kapsamında Pomega ile Nordex Enerji arasında batarya ürünlerinin satın alımı, Enercon ile İş Enerji ve Polat Enerji ortaklığı arasında rüzgâr türbini kurulması alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.



Ayrıca, Enerjisa ile Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında ortak araştırma girişimleri alanında da iş birliği anlaşması imzalandı.