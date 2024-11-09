Türkiye ile Dünya Bankası, 28 milyar dolar için masada

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin 2035 yılı yenilenebilir enerji hedefi doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji iletimi altyapısının dönüşümü için ihtiyaç duyulan yaklaşık 28 milyar dolarlık planın finansmanı için görüştüklerini belirtti.



Lopez, bankanın Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırladığı "Türkiye için Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Yol Haritası" raporunun bu alanda neler yapılabileceğini analiz ettiğini söyledi.



Bankanın, Türkiye'nin 2035'e kadar yenilenebilir enerji kurulu gücünü 90 gigavat artırarak 120 gigavata ulaşmasını hedefleyen enerji dönüşümü planını desteklediğini vurgulayarak, "Bu, güneş enerjisi, karasal ve deniz üstü rüzgar enerjilerinden oluşacak." dedi.



DENİZDE RÜZGAR ENERJİSİ GELİŞECEK



Lopez, bu doğrultuda, bankanın hazırladığı yol haritasında, Türkiye'deki deniz üstü rüzgar enerjisinin ekonomik potansiyeli, Marmara, Karadeniz gibi bölgelerdeki potansiyel, farklı bölgelerdeki rüzgar hızları, suyun derinliği, korunması gereken alanlar gibi tüm detayların ele alındığını belirterek, şunları kaydetti:



"Tüm bunlara baktığınızda, deniz üstü rüzgar enerjisinin ekonomisi ve bunun enerji sepetine nasıl dahil olacağı konusunda net bir görüşe sahip olacaksınız. Karada, denizde, her yerde enerji üretiminin çeşitlendirilmesi fikrine katılıyorum. Ancak bir alana veya başka bir alana koyacağınız miktar tüm bu faktörlere bağlı olacaktır."



80 MİLYAR DOLAR YATIRIM GEREKİYOR



Bankanın, Türkiye'nin denizlerdeki rüzgar enerjisinin gelişimini hedefleyen bu projesinin de 2035'e kadar uzanacağını düşündüğünü dile getiren Lopez, "Bu yol haritası ise projenin hayata geçirileceğinin garantisi." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin 2035'e kadar 120 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü hedefine ulaşması için ihtiyaç duyulan yatırım miktarı 80 milyar dolar, bu süreçte enerji iletim altyapısının geliştirilmesi için gereken yatırım tutarı ise 28 milyar dolar olarak hesaplanıyor.



750 MİLYON DOLARLIK ÇALIŞMA SÜRÜYOR



Lopez, Dünya Bankası'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte enerji dönüşümünü desteklemek üzere gelecek yıl 750 milyon dolarlık ilk projeyi hayata geçirmek için çalıştığını söyledi. Enerji iletimi kısmı için de birkaç yıl içinde benzer miktardaki ikinci proje ile geleceklerini ifade etti.

