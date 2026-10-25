Türkiye ile Ermenistan arasındaki Ani Köprüsü'nün restorasyonunda yeni aşama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladıklarını açıkladı.

Uraloğlu, Kars'ta Ani Ören Yeri içindeki köprünün restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Köprünün, Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını aktaran Bakan Uraloğlu, 10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan yapıyı yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti. İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edilen köprünün, yüzyıllar boyunca doğu ile batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, yapının tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, köprünün özgün yapısının 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu belirtti. Yapının 31 metre açıklığındaki dairesel kemerinin, 16 Ekim 1807'de yıkıldığını ifade eden Uraloğlu, köprünün ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergahının önemli geçiş noktaları arasında yer aldığının altını çizdi.

Ani Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Ani Ören Yeri'nin, 21 kültür varlığıyla 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını hatırlatan Uraloğlu, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını ifade etti.