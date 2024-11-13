Türkiye ile Kongo arasında KOBİ anlaşması

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında yatırım ve KOBİ'lere yönelik iki işbirliği anlaşmasına imza atıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso ve beraberindeki heyetle bakanlıkta görüştü.



Bakanların ikili görüşmesinin ardından iki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ile KOBİ'ler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza atıldı.



İmza töreninin ardından Bakan Kacır, Nguesso'ya Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un maketini hediye etti.