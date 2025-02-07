Türkiye ile Somali'den madencilik hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrolün ardından Somali ile madencilik alanında da iş birliği yapılması için temaslara başlandığını söyledi.



Türkiye, denizde petrol keşif filosunu kullanarak Somali açıklarında petrol ve doğalgaz aramak için geçen yıl Somali'ye sismik arama gemisi gönderdi.



İki ülke arasındaki anlaşma daha sonra karada petrol ve doğalgaz aramayı kapsayacak şekilde genişletilmişti.



Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Somali'nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da görüştüklerini ifade etti.



Somali'nin Türkiye'ye tahsis ettiği üç bloktaki sismik aramanın yarısının tamamlandığını ifade eden Bayraktar, "arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdik." dedi.



Bayraktar, "Madencilik alanında da yeni bir iş birliği süreci başlatma kararı aldık" dedi.