Türkiye ile Umman arasında imza! Şimşek: Yatırım fırsatlarını değerlendirdik

Türkiye ile Umman arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, iki ülkedeki yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Türkiye ile Umman arasında imza! Şimşek: Yatırım fırsatlarını değerlendirdik

Türkiye ile arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Umman temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık. Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik."

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