Türkiye ile Umman arasında imza! Şimşek: Yatırım fırsatlarını değerlendirdik

Türkiye ile Umman arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Umman temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:



"Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık. Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik."