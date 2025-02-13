Türkiye işletmecisinden KFC ve Pizza Hut açıklaması
KFC ve Pizza Hut markalarının 2020 yılından bu yana işletmeciliğini üstlenen İş Gıda AŞ, "Yum! Brands" ile sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi sonucu yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çalışanlara ilişkin yol haritasının da paylaşıldığı açıklamada, "Önceliğimiz, çalışanlarımızın kazanılmış haklarını korumak ve sürecin onlar için en az mağduriyetle tamamlanmasını sağlamaktır." denildi.
Açıklamada, sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi sonucu meydana gelen gelişmeler nedeniyle içinde bulunulan zorlu süreçten derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, sürecin şeffaflıkla yürütüldüğü açıklandı.
Sürecin tüm paydaşlar açısından en sağlıklı ve mümkün olan en az zararla ilerlemesi için yoğun bir çaba harcandığı belirtilen açıklamada, "Bu süreci şeffaflıkla yönetmeye kararlıyız. 2020 yılında 138 KFC restoranı ile başladığımız ve sonrasında 2022 yılında dahil ettiğimiz 58 Pizza Hut restoranı ile devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda 4 yıldan kısa bir sürede yeni restoran açılışlarıyla 35 şehirde, tamamı İş Gıda'ya ait 537 restorana ulaştık. Bu süreçte yalnızca restoranlarımızın sayısını artırmakla kalmadık, tedarik zincirinden inşaata ve kurye operasyonlarına kadar yaygın bir ekosistem inşa ettik ve binlerce kişiye istihdam yarattık."
"4 YILLIK İŞBİRLİĞİMİZİ BİR ANDA SONLANDIRMA KARARI ALDILAR"
Bu hızlı büyümenin getirdiği yatırım maliyetlerinin sürekli öz kaynaklarla karşılandığı, kazanılanların Yum! Brands’in yönlendirmesi doğrultusunda yeni KFC ve Pizza Hut restoran açılışlarına yatırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunun sonucu olarak, 2024’ün son çeyreğinde finansal anlamda zorlanmaya başladık ve çok yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldık. Bu esnada hem markalarımızın hem de paydaşlarımızın zarar görmemesi adına Yum! Brands ile görüşmelere başladık. Bu görüşmelerde tüm operasyonların kendilerine devredilmesi de seçenekler arasındaydı. Süreç olumlu bir şekilde ilerlerken, 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşmemizi aniden tek taraflı olarak feshederek 4 yıllık işbirliğimizi bir anda sonlandırma kararı aldılar. Bunun sonucunda biz de Türkiye genelindeki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın operasyonlarını durdurmak zorunda kaldık."
Bu gelişmenin, çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler açısından önemli sonuçlar doğurduğuna işaret edilen açıklamada, sürecin etkilerini en aza indirmek ve başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşların haklarını korumak adına gerekli adımların atıldığı bildirildi.
ÇALIŞANLARIN ÖDEMELERİ
Şirket açıklamasında, çalışanlara ilişkin yol haritasını da paylaştı.
Çalışanların ve ailelerinin bu süreçten nasıl etkilendiğinin farkında olunduğu ve bunun üzüntüsünün derinden hissedildiği belirtilen açıklamada, "Önceliğimiz, çalışanlarımızın kazanılmış haklarını korumak ve sürecin onlar için en az mağduriyetle tamamlanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, gerekli adımları atarak süreci dikkatlice yönetiyoruz. Çalışanlarımızın haklarını güvence altına almak adına maaş ve özlük haklarıyla ilgili süreçleri yetkili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bugüne kadar düzenli yapılan maaş ödemeleri neticesinde çalışanların 2025 yılı öncesine dönük maaş alacağının bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Şirket tarihimizde ilk kez ocak ayına ait maaşlar, her zamanki ödeme gününde ödenememiştir. Hukuken, konkordato sürecinde çalışanlar alamadıkları maaşlarını, konkordatonun kesin mühletinde İŞKUR üzerinden alabilirler. Ancak bu sürecin uzun sürmesi ihtimaline karşılık şirketimiz çalışanlarımızın mağdur olmaması adına 5 Şubat’ta ödenmesi gereken ve ödenemeyen ocak ayı maaşlarını öncelikli olarak görerek, şubat ayı içerisinde restoranların devirlerini takiben elde edilecek gelirler ile şubat ayı sonuna kadar ödemeyi planlamaktadır." denildi.
"BİLGLENDİRME YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Şirket açıklamasında, yaşanan belirsizlikleri gidermek için şeffaflıkla ve düzenli olarak kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.
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