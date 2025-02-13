Türkiye işletmecisinden KFC ve Pizza Hut açıklaması

Açıklamada, sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi sonucu meydana gelen gelişmeler nedeniyle içinde bulunulan zorlu süreçten derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, sürecin şeffaflıkla yürütüldüğü açıklandı.

Sürecin tüm paydaşlar açısından en sağlıklı ve mümkün olan en az zararla ilerlemesi için yoğun bir çaba harcandığı belirtilen açıklamada, "Bu süreci şeffaflıkla yönetmeye kararlıyız. 2020 yılında 138 KFC restoranı ile başladığımız ve sonrasında 2022 yılında dahil ettiğimiz 58 Pizza Hut restoranı ile devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda 4 yıldan kısa bir sürede yeni restoran açılışlarıyla 35 şehirde, tamamı İş Gıda'ya ait 537 restorana ulaştık. Bu süreçte yalnızca restoranlarımızın sayısını artırmakla kalmadık, tedarik zincirinden inşaata ve kurye operasyonlarına kadar yaygın bir ekosistem inşa ettik ve binlerce kişiye istihdam yarattık."

"4 YILLIK İŞBİRLİĞİMİZİ BİR ANDA SONLANDIRMA KARARI ALDILAR"



Bu hızlı büyümenin getirdiği yatırım maliyetlerinin sürekli öz kaynaklarla karşılandığı, kazanılanların Yum! Brands’in yönlendirmesi doğrultusunda yeni KFC ve Pizza Hut restoran açılışlarına yatırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bunun sonucu olarak, 2024’ün son çeyreğinde finansal anlamda zorlanmaya başladık ve çok yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldık. Bu esnada hem markalarımızın hem de paydaşlarımızın zarar görmemesi adına Yum! Brands ile görüşmelere başladık. Bu görüşmelerde tüm operasyonların kendilerine devredilmesi de seçenekler arasındaydı. Süreç olumlu bir şekilde ilerlerken, 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşmemizi aniden tek taraflı olarak feshederek 4 yıllık işbirliğimizi bir anda sonlandırma kararı aldılar. Bunun sonucunda biz de Türkiye genelindeki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın operasyonlarını durdurmak zorunda kaldık."



Bu gelişmenin, çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler açısından önemli sonuçlar doğurduğuna işaret edilen açıklamada, sürecin etkilerini en aza indirmek ve başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşların haklarını korumak adına gerekli adımların atıldığı bildirildi.