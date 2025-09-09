Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümüşhane ziyaretinde ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Buradaki temaslarının ardından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile imza törenine katılan Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin dünyada kritik ve stratejik alanlarda söz sahibi bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kritik ve stratejik alanlarda dünyada söz sahibi bir ülke olarak göğsümüzü kabartan, iftihar vesilemiz olan nice başarıya sahibiz. İnsansız hava araçlarından helikopterlere, kara araçlarına, deniz platformlarına, hava savunma sistemlerinden beşinci nesil savaş uçaklarına, geniş bir yelpazede sistemler tasarlayan, geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısını hep birlikte inşa ettik" dedi.

"Yalnızca Türkiye'de değil, aynı zamanda mavi vatanda, gök vatanda ve siber vatanda hak ve menfaatlerini koruyan, sahada da masada da oyun kuran, caydırıcılığı yüksek bir ülke inşa ettik" ifadelerini kullanan Kacır, "Milletimizin 60 yıllık yerli otomobil hayalini, milli elektrikli aracımız TOGG ile gerçeğe dönüştürdük. Otomotiv sektörünün geleceğine yön veren, öncü ve güçlü bir oyuncu olma yolunda irademizi ortaya koyduk. Uydu teknolojisinde tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerimizin eseri yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A hizmete girdi. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyada 11 ülkeden biri olduk" dedi.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimiz 1,5 trilyon dolara, kişi başı gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı. 23 yıl önce sadece 36 milyar dolar olan ihracatımız, gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 270 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.