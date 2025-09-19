Türkiye kökenli fon dünyanın zirvesinde. Varlık fonu 360 milyar dolarlık varlığa ulaştı.

Global Sovereign Wealth Funds (Global SWF), "Türkiye Varlık Fonu: 2024 Performansı, 2025 Stratejisi ve Yol Haritası" başlıklı bir analiz yayımladı.

SWF'nin sitesinde yayınlanan rapora göre,TVF, büyük gelişme gösterdi.



Hesaplamalarda 2024 yılına ait dolar- TL kuru baz alınan SWF raporuna göre, 2024 sonu itibarıyla TVF'nin konsolide varlıkları 12,7 trilyon liraya (360 milyar dolar) ulaştı.

TÜRKİYE VARLIK FONU ABU DHABİ'Lİ FONU GEÇTİ

Bu büyüklükle, TVF, Abu Dhabi merkezli Mubadala'yı geride bırakarak küresel ölçekte ilk kez en üst sıralarda yer aldı.

Rapordaki bilgiler şöyle;

TVF'nin öz kaynakları 2 trilyon lira (58 milyar dolar) seviyesine çıkarken, yıllık net karı 371,4 milyar lira (11,3 milyar dolar) oldu. 1,3 trilyon liralık güçlü nakit pozisyonu ve düşük borçluluk oranı, fonun sağlam mali yapısını destekledi.



2024 yılında da TVF, düzenli ihraç takvimiyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. TVF'nin eylül ayında gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık eurobond ihracına yaklaşık 10 milyar dolarlık talep geldi.



TVF'nin uluslararası sendikasyon kredisi ise 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla başarıyla tamamlandı. Bu gelişmeler, TVF'nin güvenilir ve planlı bir ihraççıya dönüşmesini sağladı.



TVF, Türk Telekom refinansmanı sayesinde şirketin 150 milyon dolardan fazla faiz yükünü azaltırken, temettü dağıtımını daha esnek hale getirdi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik için yürütülen finansman süreci de tamamlanarak sektörün uzun vadeli derinliği güçlendirildi.



Raporda, fonun yapısal ve stratejik gelişmeleri de öne çıkıyor. TVF'nin, uluslararası yatırımcının güvenini artıran düzenli ihraç modeliyle tanındığına ve ayrıca sigorta ve telekom sektöründeki adımların, Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağladığına değinildi.



DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONLARI

Dünyanın en büyük varlık fonlarının isimleri ve bağlı oldukları ülkeler şöyle:

Norveç Government Pension Fund Global

Çin SAFE Investment Company



Çin China Investment Corporation (CIC)



BAE Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)



Kuveyt Kuwait Investment Authority (KIA)



Singapur GIC Private Limited



Suudi Arabistan Public Investment Fund (PIF)



Katar Qatar Investment Authority (QIA)



BAE Investment Corporation of Dubai (ICD)



Türkiye Türkiye Varlık Fonu



BAE Mubadala Investment Company

Raporu yayınlayan SWF, Merkez Bankaları, Egemen Varlık Fonları ve Kamu Emeklilik Fonları dahil olmak üzere devlet yatırımcılarına odaklananan bir kuruluş.

TÜRKİYE VARLIK FONU

TVF, 7 farklı sektörden 34 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. Fonun bünyesinde, ortaklık hisseleri değişkenlik göstermekle birlikte, önemli şirketler bulunuyor.

Türkiye Varlık Fonu yasa tasarını 2 Ağustos 2016 günü Meclis'e sunuldu; 20 Ağustos günü yasalaştı, 26 Ağustos günü "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" adıyla Resmi Gazetede yayınlandı. Fonun amacı ekonominin yapısal sorunlarını aşmasında katkı sağlamak olanak duyurulmuştu

2017 yılında, Hazine'ye ait bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Bakanlar Kurulu Kararı'nda Varlık Fonu'na devredilen ilk şirketler şöyle sıralandı: Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Türkiye Petrolleri, ETİ Maden, Türk Telekom, Halk Bankası, THY ve Çaykur.

Halen, İstanbul Finans Merkezi dahil, TVF portföyünde, Türkiye genelinde 46 adet gayrimenkul bulunmakta.

Lisans olarak, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı - Millî Piyango (6 Ocak 2017'den itibaren 49 yıllığına) At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı - Türkiye Jokey Kulübü (1 Ocak 2018'den itibaren 49 yıllığına) bulunuyor.

Fonun bünyesinde bulunan şirketlerin listesi ise şöyle:

Borsa İstanbul, BOTAŞ, Çaykur, Eti Maden, Halkbank, İzmir Alsancak Limanı, Kardemir, Kayseri Şeker, Türk Altın Holding, PTT, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Şeker, Türk Telekom, Türkiye Hayat Emeklilik, Türkiye Katılım Hayat, Türkiye Katılım Sigorta, Türkiye Maden, Türkiye Petrolleri, Türkiye Sigorta, Türkiye Teknoloji Fonu, Türksat, Türk Tarım, TVF AEL Elektrik,TVF BT ve İletişim, TVF Enerji, TVF Finansal Yatırımlar, TVF Rafineri ve Petrokimya, TVF Teknoloji Yatırımları, VakıfBank ve Ziraat Bankası.