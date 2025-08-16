Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Çocuk sayısı azalıyor, yaşlı nüfus artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez üretilen Türkiye geneli "Dönemlik Nüfus İstatistikleri"ni yayımladı.

Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus son bir yılda 520 bin kişi artarak 9 milyon 437 bine ulaştı. Böylece yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,4’ten yüzde 11’e çıktı.

Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.



ÇOCUK NÜFUSTA GERİLEME

Çocuk nüfusu oranında ise dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 2024’te 18 milyon 133 bin iken, 2025’te 17 milyon 705 bine geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya düştü. Özellikle 0-4 yaş grubunda nüfus bir yılda 278 bin azalarak 4 milyon 945 bine indi. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri oldu.



KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

65 yaş üstü nüfusta kadınların sayısı erkeklere kıyasla belirgin şekilde fazla. 2025 verilerine göre:

Yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, Yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin oldu. 90 yaş ve üzerindekilerde bu fark daha da açıldı: 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın yaşıyor.

15-64 yaş arası “çalışma çağındaki” nüfusun oranı ise büyük değişim göstermedi. 2024 ve 2025 verilerinde bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 68,4 seviyesinde kaldı.



Projeksiyonlara göre Türkiye’de 2080 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 25’i 65 yaş ve üzerinde olacak. Bu da her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.