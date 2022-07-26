Türkiye, oyun yatırımında Avrupa birincisi

Yılın ilk 6 ayında yapılan 1,4 milyar dolarlık yatırımın dörtte biri oyun sektörüne oldu. Geçen yılın toplamını 6 ayda geride bırakan sektör yatırımda Avrupa birincisi oldu. Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci sırada yer alırken Norveç ise 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Oyun sektöründe miktarın yüksek olmasında ise 3 girişimin etkisi büyük. Bunlar Dream Games (255 milyon dolar), Spyke Games (55 milyon dolar) ve Angelic (10 milyon dolar).

HER GÜN YENİ BİR YATIRIM



Dünya gazetesinin haberine göre, 2022’nin ilk yarıyılında 160 Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12’şer yatırımla oyun sektörü geldi. Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı oyun sektöründe 28 milyon dolar oldu. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti. Ancak yatırım adetleri geçen yılın altında kaldı.

200 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR



Türkiye oyun pazarının büyüklüğü geçen yıl 1.2 milyar dolara yükselmiş, dijital oyuncu sayısı da 42 milyon olmuştu. Pandemide ivme kazanan alanlardan biri olan oyun pazarının 2021 yılında global büyüklüğü 176 milyar dolara ulaşmıştı. Bunun 90 milyar doları mobil oyunlardan geliyor. Bu yılın sonunda ise Rusya ve Ukrayna pazarının olumsuz etkilerinden sıyrılabilirse oyun pazarının büyüklüğünü 200 milyar doları geçmesi bekleniyor. Newzoo’nun yayınladığı verilere göre global oyuncu sayısının sene sonunda 3,09 milyar oyuncuya ulaşacağı belirtiliyor.

MOBİL OYUN ALIŞVERİŞLERİ YÜKSELİŞTE



Haberde yer alan verilere göre, haziran ayında tüm platformlardaki oyun alışverişleri hem önceki aya, hem de geçen yılın aynı ayına göre büyük yükselişe geçti. Böylelikle mayıs ayına göre yüzde 12, 2021’nin haziran ayına göre ise yüzde 27 bir artış gerçekleşti. Oyun alışverişlerindeki en büyük artışın mobil kategorisinde olduğu belirtilirken PC ve konsol oyunu alışverişleri de diğer aylara göre artış gösterdi. PC oyunlarının satışlarındaki artış nisan ayında yüzde 26, mayıs ayında 24, haziranda ayında ise yüzde 23 oldu. Konsol oyunlarının satışları, 3 ay boyunca yüzde 14’te kalırken, mobil oyun satışları, nisan ayında yüzde 60, mayıs ayında yüzde 62, haziran ayında yüzde 63 arttı.