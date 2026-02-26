Türkiye petrol ve gazının büyük başarısı. Bakan Bayraktar'dan 1 milyar dolarlık açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin çıkarttığı petrol ve doğalgazın başarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını aktardı.

Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu işlemin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğini belirterek "TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket oldu. Bu sukuk ihraç sürecinin başarıyla tamamlanması uluslararası sermaye piyasalarındaki konumu açısından öneme sahip oluyor.