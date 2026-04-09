Türkiye Sigorta ile kendin ve ailen için sağlık sigortanı kendin tasarla

Sağlık, yalnızca bireysel yaşam kalitesini değil, aynı zamanda toplumsal refahı da doğrudan şekillendiren en temel unsurların başında geliyor. Günümüzün değişen yaşam koşulları, artan sağlık riskleri ve çeşitlenen beklentiler ise sağlık sigortasında daha esnek, erişilebilir ve kişiye özel çözümleri zorunlu hale getiriyor. Türkiye Sigorta, bu dönüşüm ihtiyacından yola çıkarak mevcuttaki ürün yapısını; daha kapsamlı, özgür, yönetilebilir, seçilebilir ve müşteri memnuniyetini artıracak nitelikte geliştirdiği Esnek Sağlık Sigortası (ESS) ile sektörde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Kişiselleştirilmiş ürün mimarisi

Sağlık sigortacılığında standart kalıpları geride bırakan ESS, sigortalıya poliçesini gerçek anlamda kontrol etme ve özgürce seçim yapma imkânı sunan yenilikçi bir sigorta ürünü olarak öne çıkıyor. Kişiye özel ve hatta aile içinde birey bazında özelleştirilebilen teminat yapısı, network ve limit seçenekleriyle her bütçeye ve ihtiyaca uyum sağlayan bir “kişisel sağlık sigortası tasarımı” deneyimi sunuyor.

0-64 yaş aralığındaki bireylerin yararlanabildiği ESS ile teminatlardan anlaşmalı kurum ağına, limitlerden ek hizmetlere kadar tüm yapı “seçilebilir” hale geliyor. Böylece sigortalılar, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun planı özgürce oluşturabiliyor.