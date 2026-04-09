Türkiye Sigorta ile kendin ve ailen için sağlık sigortanı kendin tasarla
09.04.2026 08:19
Son Güncelleme: 09.04.2026 08:23
Türkiye Sigorta, daha kapsamlı, özgür ve seçilebilir Esnek Sağlık Sigortası'nı (ESS) hizmete sundu. (İlandır)
Sağlık, yalnızca bireysel yaşam kalitesini değil, aynı zamanda toplumsal refahı da doğrudan şekillendiren en temel unsurların başında geliyor. Günümüzün değişen yaşam koşulları, artan sağlık riskleri ve çeşitlenen beklentiler ise sağlık sigortasında daha esnek, erişilebilir ve kişiye özel çözümleri zorunlu hale getiriyor. Türkiye Sigorta, bu dönüşüm ihtiyacından yola çıkarak mevcuttaki ürün yapısını; daha kapsamlı, özgür, yönetilebilir, seçilebilir ve müşteri memnuniyetini artıracak nitelikte geliştirdiği Esnek Sağlık Sigortası (ESS) ile sektörde yeni bir dönemin kapılarını araladı.
Kişiselleştirilmiş ürün mimarisi
Sağlık sigortacılığında standart kalıpları geride bırakan ESS, sigortalıya poliçesini gerçek anlamda kontrol etme ve özgürce seçim yapma imkânı sunan yenilikçi bir sigorta ürünü olarak öne çıkıyor. Kişiye özel ve hatta aile içinde birey bazında özelleştirilebilen teminat yapısı, network ve limit seçenekleriyle her bütçeye ve ihtiyaca uyum sağlayan bir “kişisel sağlık sigortası tasarımı” deneyimi sunuyor.
0-64 yaş aralığındaki bireylerin yararlanabildiği ESS ile teminatlardan anlaşmalı kurum ağına, limitlerden ek hizmetlere kadar tüm yapı “seçilebilir” hale geliyor. Böylece sigortalılar, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun planı özgürce oluşturabiliyor.
Esnek Sağlık Sigortası (ESS) ile sektörde yeni bir dönem.
ESS, sağlık sigortacılığında kalıpların dışına çıkıyor
ESS, kullanıcı davranışlarını merkeze alan yaklaşımıyla da sağlık sigortacılığında kalıpların dışına çıkıyor. Örneğin, ayakta tedavilerde bireyler ev veya iş yerlerine yakın lokasyondaki sağlık kuruluşlarını tercih edilebilirken, yatarak tedavi ve cerrahi müdahalelerde daha kapsamlı ve yüksek kapasiteli hastaneleri tercih edebiliyor. ESS ile sigortalı kendini iyi hissettiği yerde ihtiyacına ve bütçesine göre ürün seçebileceği bir sağlık hizmeti alabilecek.
“Sepet mantığı” ile şekillenen teminat yapısı
ESS’de “sepet mantığı”yla sunulan teminat yapısı sayesinde sigortalılar; yatarak ve ayakta tedavi kapsamlarını kendi ihtiyaçlarına göre esnek ve kişiselleştirilebilir şekilde oluşturabiliyor. Limitsiz, limitli veya muafiyetli alternatiflerin yanı sıra doğum, diş, gözlük, check-up ve yurt dışı teminatları gibi ek teminatlarla poliçelerini zenginleştirebiliyor.
Sektörde ilk: Sigortalı doğum teminatında bekleme süresini isterse kaldırabiliyor
Sektörde bir ilk olarak sunulan doğum teminatında bekleme süresini kaldırabilme seçeneği ise ESS’yi rakiplerinden ayrıştıran önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.
Türkiye Sigorta ayrıca ESS’de sağladığı 12 aya varan taksit imkânı ile sigortanın herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Türkiye Sigorta Esnek Sağlık Sigortası, kişiselleştirme, esneklik ve güçlü teminat yapısını bir araya getirerek sağlık sigortasında yeni nesil bir deneyim sunuyor; bireylerin ve ailelerin değişen ihtiyaçlarına en uygun biçimde uyum sağlayan yenilikçi bir güvence modeli olarak dikkat çekiyor.
Üstelik Sağlık Haftası’na özel 7–13 Nisan tarihleri arasında ESS’de geçerli %10 indirim fırsatıyla; sigortalılara hem sağlığını güvence altına alan hem de ihtiyaçlarına özel teminat yapısıyla avantajlı ve bütçe dostu bir sigorta deneyimi sunuluyor.
ESS ile ilgili daha fazla bilgi için https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz/saglik-sigortalari/esnek-saglik- sigortasi sayfası ziyaret edilebilir.