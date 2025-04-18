Türkiye Sigorta kasko ürünleri ile araçlar güvence altında
Türkiye Sigorta araç sahipleri için her bütçe ve ihtiyaca uygun kasko ürünleriyle; çarpma, çarpışma, çalınma, doğal afetler gibi beklenmedik risklerden ikame araç ve mini onarım hizmetine kadar geniş kapsamlı güvence sunuyor.
Otomobil sahiplerinin gündelik hayatta beklenmedik risklere karşı araçlarını güvence altına almalarını sağlayan en etkili yollardan biri de araç sigortaları…
Bu alandaki ürün yelpazesiyle, farklı beklenti ve ihtiyaçlara özel çözümler sunan Türkiye Sigorta geniş kapsamlı teminatları, uygun prim ve farklı ödeme seçenekleriyle sürücülerin yanında olmaya devam ediyor.
Müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlayan yenilikçi hizmetleriyle öne çıkan Türkiye Sigorta’nın beklenmedik durumlara karşı güvence sağlayan Genişletilmiş Kasko ürünü; çarpma, çarpışma, yanma, çalınma ve devrilme gibi temel risklerin yanı sıra; son yıllarda etkisini artıran doğal afet kaynaklı sel, dolu ve deprem gibi hasarları da poliçeye dahil ediyor. Bunun yanı sıra cam servisi, kemirgen hayvan zararları, sigara benzeri yanıklar, yanlış akaryakıt dolumu ve aynı zamanda grev, lokavt, terör, hukuksal koruma, ihtiyari mali mesuliyet, ölüm ve sakatlık teminatlarını da kapsayan geniş bir güvence sunuyor.
Türkiye Sigorta’nın Avantajlı Kasko seçeneği ise 2 yaş üstü araçlar için özel olarak sunuluyor. Genişletilmiş Kasko’dan farklı olarak, onarım ve cam hizmetleri sadece anlaşmalı özel servislerde geçerli olmakla birlikte, bu ürün de kapsamlı teminatlarıyla dikkat çekiyor.
Aracın küçük hasarlarını büyük maliyetlere dönüşmeden gideren Mini Onarım Hizmetleri ise kaporta göçük düzeltmeden boya onarımına, iç döşeme ve leke gideriminden ön cam ve plastik parça onarımlarına kadar pek çok hizmeti kapsıyor. Ayrıca ozon ve antibakteriyel sterilizasyon gibi hijyen odaklı çözümler de sigortalılara sunulan avantajlar arasında yer alıyor.
Trafiğe çok sık çıkmayan ve yalnızca büyük risklere karşı güvence arayan araç sahipleri için ise Dar (Pert) Kasko ürünü öne çıkıyor. 4-20 yaş aralığındaki otomobil ve kamyonetleri kapsam altına alıyor. DAR (Pert) Kasko poliçesi çalınma, yanma, deprem, dolu, sel, grev, terör, anahtar kaybı sonucu araç çalınması ve özel eşya teminatlarını ana teminatlar olarak sunuyor. Ayrıca, isteğe bağlı olarak eklenebilen oto yardım hizmetleri, aracın çekilmesi, kurtarılması, yol yardım hizmeti, yakıt bitmesi durumunda çekme, oto kapı kilit hizmeti, lastik değiştirilmesi, profesyonel sürücü hizmeti, yedek parça temini ve seyahat gibi çeşitli avantajları da kapsıyor.
Türkiye Sigorta otomotiv markalarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde de araç sahiplerine özel çözümler sunuyor. Alfa Romeo Kasko, Jeep Kasko, Fiat Kasko ve benzeri iş birlikleri ile marka araçları güvence altına alıyor.
Geniş ürün yelpazesi ile her ihtiyaca uygun bir çözüm sunan Türkiye Sigorta, kapsamlı ve kullanıcı dostu kasko ürünleriyle, sigortalarının araçlarını güvence altına alıyor onlara sadece yolun keyfini çıkarmak kalıyor.
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