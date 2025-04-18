Türkiye Sigorta kasko ürünleri ile araçlar güvence altında

Bu alandaki ürün yelpazesiyle, farklı beklenti ve ihtiyaçlara özel çözümler sunan Türkiye Sigorta geniş kapsamlı teminatları, uygun prim ve farklı ödeme seçenekleriyle sürücülerin yanında olmaya devam ediyor.

Müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlayan yenilikçi hizmetleriyle öne çıkan Türkiye Sigorta’nın beklenmedik durumlara karşı güvence sağlayan Genişletilmiş Kasko ürünü; çarpma, çarpışma, yanma, çalınma ve devrilme gibi temel risklerin yanı sıra; son yıllarda etkisini artıran doğal afet kaynaklı sel, dolu ve deprem gibi hasarları da poliçeye dahil ediyor. Bunun yanı sıra cam servisi, kemirgen hayvan zararları, sigara benzeri yanıklar, yanlış akaryakıt dolumu ve aynı zamanda grev, lokavt, terör, hukuksal koruma, ihtiyari mali mesuliyet, ölüm ve sakatlık teminatlarını da kapsayan geniş bir güvence sunuyor.

Türkiye Sigorta’nın Avantajlı Kasko seçeneği ise 2 yaş üstü araçlar için özel olarak sunuluyor. Genişletilmiş Kasko’dan farklı olarak, onarım ve cam hizmetleri sadece anlaşmalı özel servislerde geçerli olmakla birlikte, bu ürün de kapsamlı teminatlarıyla dikkat çekiyor.

