Türkiye Sigorta Mobil Plus, yeni özelliklerle güçlendi

“Yeni dijital özelliklerle hızlı ve güvenilir yaşam asistanımızı güçlendirdik”

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, kullanıcı ihtiyaçlarına göre Türkiye Sigorta bünyesinde sürekli geliştirilen Mobil Plus’ın, “hızlı ve güvenilir bir yaşam asistanı” olarak kullanıcılarına, sigorta süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm bilgi, ürün ve hizmetlere, Türkiye Sigorta’nın en güncel teknolojilerine anında ulaşma imkânı sunduğunu ifade etti.

Akıllı, yalın ve pratik yapısıyla bir süre önce yeniledikleri Mobil Plus’ın, sektörde ilk olma özelliği taşıyan yeni dijital özelliklerle artık daha güçlü hale geldiğini ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak sektörde dijital dönüşüme hız kazandırdığını vurgulayan Kılıç, uygulamadaki yeniliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Prim İadeli Birikimli Hayat Sigortası poliçelerinde ödeme kartı ekleme ve önceliklendirme özelliği sayesinde ödemeler artık saniyeler içinde, zahmetsizce yapılabiliyor. Detaylı Konut İşlem Takibi ile hasar süreçleri uçtan uca şeffaflık kazanırken, kullanıcılar dosyalarının her aşamasını anlık izleyip eksik belgelerini tek ekrandan kolayca tamamlayabiliyor. Sektörde bir ilk olan Akıllı Sesli Hasar İhbarı ise hasar bildirimini sesli asistan desteğiyle adım adım yönlendirerek süreci hem hızlandırıyor hem de herkes için daha erişilebilir hale getiriyor. Yenilenen Fırsat Dünyası modülü de oyunlar, görevler ve puanlı ödül sistemiyle katılımcılığı ve farkındalığı arttırıp ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.”

Mobil Plus’ın, sunduğu yenilikçi özelliklerle sigortacılığı daha kolay, daha şeffaf ve daha keyifli hale getirerek Türkiye Sigorta’nın sektördeki rakiplerinden ayrışmasını sağladığını kaydeden Kılıç, yeni özellikler sayesinde Türkiye Sigorta müşterilerine zaman tasarrufu ve konfor sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.