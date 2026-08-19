Türkiye Sigorta, SGK iş birliğiyle emeklilikte güvenceyi güçlendiriyor

Çalışma hayatının ardından gelen emeklilik dönemi, bireylerin öncelik ve ihtiyaçlarının yeniden şekillendiği bir süreç olarak öne çıkıyor. Bu dönemde emeklilerin sağlıklarını, evlerini, araçlarını olası risklere karşı güvence altına alma ihtiyacı giderek daha fazla önem kazanıyor.

Bu nedenle, sigorta ürünlerine erişimi kolaylaştıran ve maliyet avantajı sağlayan uygulamalar, emeklilerin yaşam kalitesini destekleyen önemli adımlar arasında yer alıyor. Doğru sigorta çözümleri yalnızca olası risklere karşı koruma sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bireylerin yaşamlarını daha güvenle planlamalarına ve beklenmedik durumlar karşısında finansal kayıplarını en aza indirmelerine katkı sunuyor.

Türkiye Sigorta, güçlü sermaye yapısı, yaygın hizmet ağı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sigorta hizmetlerini toplumun her kesimi için erişilebilir kılmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) ile hayata geçirilen iş birliği sayesinde; Türkiye Sigorta, Emekli Dijital Kart sahibi milyonlarca SGK emeklisine Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %15 emekli ve ilave %15 hoş geldin, Konut Sigortasında %30, Kasko Sigortasında %10, Trafik Sigortasında %5 indirim; vade farksız 12 taksite varan ödeme kolaylığı ve 70 yaşa kadar sağlık güvencesi sunuyor.

Emeklilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan kampanya, sigorta güvencesine daha avantajlı koşullarla erişim imkânı sunarken sosyal fayda oluşturmayı da hedefliyor.

Bu iş birliğiyle, SGK emeklileri hem bütçelerini koruyacak avantajlardan yararlanabilecek hem de ihtiyaç duydukları sigorta çözümlerine daha kolay erişebilecek. Kampanya, 29 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek yeni ve yenilenecek poliçeleri kapsıyor.

SİGORTALANMA YAŞ SINIRI 70'E KADAR YÜKSELDİ

İş birliğinin öne çıkan yeniliklerinden biri Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında hayata geçirildi. Emeklilere özel sigortalanma yaş sınırı 64’ten 70’e kadar yükseltildi. İlk kez sigorta yaptıranlara sunulan yüzde 15 hoş geldin indirimine ilaveten yüzde 15 emekli indirimi sağlanırken, peşin ödemelerde ise ilave %10 indirim imkânı tanınıyor. Böylece daha fazla emekli, özel sağlık hizmetlerinden uygun koşullarla yararlanma imkânına kavuştu.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yalnızca yatarak ve ayakta tedavi teminatlarıyla sınırlı kalmıyor. Göz muayenesi, diş sağlığı tarama paketi, check-up, online doktor hizmeti ve daha birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı Asistans Hizmet Paketi ile de poliçenin sunduğu fayda alanı genişletiliyor.

EV VE ARAÇLAR AVANTAJLI KOŞULLARLA GÜVENCE ALTINDA

Kampanya kapsamında Konut Sigortasında yüzde 30 indirim uygulanırken, deprem başta olmak üzere yangın, doğal afetler, hırsızlık, su baskını, elektronik cihaz hasarları, cam kırılması ve mali sorumluluk riskleri kapsamlı şekilde güvence altına alınıyor.

Araç sahipleri için sunulan avantajlar da dikkat çekiyor. Kasko Sigortasında yüzde 10, Trafik Sigortasında ise yüzde 5 indirim uygulanırken, tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme imkânı sunuluyor. Kasko Sigortasında peşin ödeme tercih eden emekliler ise ilave yüzde 10 indirimden faydalanabiliyor.

Kasko Sigortası ile emeklilerin araçlarını çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, sel, dolu ve diğer doğal afetler gibi beklenmedik risklere karşı koruma altına alınırken; geniş teminat yapısı, yaygın anlaşmalı servis ağı ve orijinal parça garantisiyle kapsamlı bir güvence ve yüksek hizmet standardı sunuluyor.

DİJİTAL DOĞRULAMAYLA GÜVENLİ, HIZLI VE KOLAY İŞLEM

İş birliğinde dijital altyapı öne çıkıyor. SGK ile Türkiye Sigorta arasında geliştirilen Dijital Emekli Doğrulama Servisi sayesinde Emekli Dijital Kart aktifliği, vatandaşların açık rızası doğrultusunda elektronik ortamda doğrulanıyor. Böylece herhangi bir fiziksel belgeye ihtiyaç duyulmadan işlemler güvenli, hızlı ve kolay şekilde tamamlanabiliyor.

EMEKLİLERİN GÜVENCEYE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜM

Ülkemize uzun yıllar emek vermiş, üretimine, kalkınmasına ve toplumsal yaşamına önemli katkılar sunmuş emeklilerin sağlık, araç ve konutlarına yönelik güvence ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirilen kampanya; kapsamlı, erişilebilir ve avantajlı sigorta çözümleri sunuyor. İndirimler ve vade farksız ödeme kolaylıklarıyla sigorta güvencesine erişimi kolaylaştıran kampanya, emeklilerin sağlığını ve sahip oldukları değerleri kapsamlı teminatlarla güvence altına almalarına katkı sağlıyor.

Bilgi almak için: https://www.turkiyesigorta.com.tr/aktif-kampanyalar/sgk-emeklilerine-ozel-avantajlar-turkiye-sigortada