Türkiye, Somali'de petrol ve gaz arayacak

Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imza töreni gerçekleşti. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed katıldı.



Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, bugünkü anlaşmayla deniz üstü sahalarındaki çalışmalara yeni bir halkanın eklendiğini belirterek, "Biraz önce sizlerin huzurunda attığımız imzalarla Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol Otoritesi arasında kara sahalarında bir ortaklık gerçekleşmiş oldu." dedi.



Yapılan üretim paylaşımı anlaşmasına değinen Bayraktar, "Yaklaşık 16 bin kilometrekarelik 3 kara sahasında Türkiye Petrolleri önümüzdeki aylarda inşallah orada petrol ve gaz aramasıyla alakalı faaliyetlerine başlayacak." dedi.



Bayraktar, şunları kaydetti:



"Yine ilk etapta sismik çalışmalarla, sonrasında da hızlı bir şekilde sondaj faaliyetleriyle o sahalardaki petrol ve gaz sahalarının tespiti ve üretimine geçmiş olacağız. Bu anlamda da iki ülke arasındaki bu örnek işbirliği güçlenerek devam ediyor. Değerli kardeşimle konuştuk. İnşallah bir sonraki aşamada Somali'de bu sefer madenlerle somut projeleri geliştirmeye hedefliyoruz."



ULUSLARARASI TABİİ KAYNAKLAR ZİRVESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2 Mayıs'ta İstanbul'da Uluslararası Tabii Kaynaklar Zirvesi'nin düzenleneceğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Orada da dünyanın muhtelif yerlerinden bakanlar, ilgili şirketleri bir yerlere getirip, Türkiye'deki özelliklerine, petrol, doğal gaz ve madenlerle alakalı işbirliklerini bir adım daha ileri götürme noktasında bir organizasyonu da inşallah gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.