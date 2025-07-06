Türkiye tarımda dünyada 7 ülkenin arasında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasılada 70 milyar dolar sınırının aşıldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasılada rekor kırıldığını belirterek, "2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı, bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik." ifadesini kullandı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin tarımsal hasılasına ilişkin paylaşım yaptı.
Tarımsal hasılada rekor kırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla, dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz, ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız."
- Etiketler :
- Haberler -
- Tarım
- Türkiye
- Hasılat