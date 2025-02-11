Türkiye, Türkmenistan'dan doğalgaz alacak

SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen  gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşma imzalandı. Türkiye, 1 Mart'tan itibaren Türkmenistan'dan doğalgaz almaya başlayacak.

Türkiye, Türkmenistan'dan doğalgaz alacak

Son dakika haberi! Türkiye, Türkmenistan'dan doğalgaz alacak.  Açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

"Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık." ifadelerini kullanan Alparslan Bayraktar, anlaşma kapsamında 1 Mart 2025'ten itibaren gaz akışının başlamasının planlandığını açıkladı.

Bayraktar, "Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız." dedi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...