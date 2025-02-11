Son dakika haberi! Türkiye, Türkmenistan'dan doğalgaz alacak. Açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

"Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık." ifadelerini kullanan Alparslan Bayraktar, anlaşma kapsamında 1 Mart 2025'ten itibaren gaz akışının başlamasının planlandığını açıkladı.



Bayraktar, "Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız." dedi.