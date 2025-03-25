Türkiye Varlık Fonu'na yeni kaynak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) sendikasyon kredisi sürecinin ilk kez "Hazine garantisi olmadan tamamlandığını açıkladı.



Açıklamaya göre 1,1 milyar euroluk kredi, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla temin edilecek.



Kredinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.



Yeni kredi vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine oranla yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti.