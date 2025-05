Türkiye ve ABD ticaret müzakeresinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Nisan ayı içinde ABD Ticaret Bakanı H. Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi J. Greer ile yaptığı video konferans görüşmesinde kararlaştırılan iş birliği konularını görüşmek üzere; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki teknik heyet, ABD Ticaret Temsilciliği ile görüşmelerde bulunmak üzere 22 Mayıs 2025 tarihinde Washington D.C.’yi ziyaret etmiş ve Ticaret Temsilci (USTR) Yardımcısı Bryant Trick ve ABD'li yetkililer ile bir araya geldi.



⁠Görüşmenin ana konusunu, ABD’nin son dönemde hayata geçirdiği ve mütekabiliyet esaslı ticaret politikalarının dünyadaki yansımaları ile bu dönemde iki ülke arasında ticaretin ilerletilmesi için alınabilecek yeni politika adımları oluşturdu.



⁠Bu ziyaret sırasında, özellikle ABD ile ticaretimizde son on yılda sağlanan ivmenin devam etmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanması ve her iki ülke firmalarının pazarlara erişimlerinin kesintisiz sürmesi ile yatırımların teşvik edilmesi için atılabilecek ilave adımlar ele alınmıştır; ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi için muhtemel öneriler değerlendirildi.



⁠Toplantıda, Türkiye ile ABD arasında hemen her sektörde karşılıklı ticaret ve yatırım imkânları bulunduğu, ülkemiz ile ABD arasında yeni teknolojiler, inovasyon, imalat, yapay zekâ, siber güvenlik gibi alanlarda büyük potansiyel bulunduğu karşılıklı olarak teyit edilmiştir. Ayrıca savunma ve enerji sektörleri, iş birliğinin hızla ilerlediği diğer kritik alanlar oldu.