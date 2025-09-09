Türkiye ve BP arasında önemli LNG anlaşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BP ile yapılan LNG anlaşmasıyla toplamda 4.8 milyar metreküplük LNG alınacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gastech marjında millî şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık." dedi.
Bayraktar "Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar m³, toplamda ise 4,8 milyar m³ LNG ülkemize teslim edilecek. Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.
Gastech marjında millî şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 9, 2025
Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar m³, toplamda ise 4,8 milyar m³ LNG ülkemize teslim edilecek.
Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz… pic.twitter.com/FVcOR0wBQD
- Etiketler :
- Haberler -
- Doğal Gaz
- Türkiye
- Lng