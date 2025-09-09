Türkiye ve BP arasında önemli LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gastech marjında millî şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık." dedi.



Bayraktar "Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar m³, toplamda ise 4,8 milyar m³ LNG ülkemize teslim edilecek. Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.