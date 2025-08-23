Türkiye ve Romanya'dan rekor ihracat

Türkiye ile Romanya karşılıklı ticaret hacmini 2026 yılı sonuna kadar 15 milyar dolara çıkarma hedefi yolunda ilerlerken, Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı ihracat, bu anlamda önemli rol oynuyor.



İki ülkenin iş dünyası arasında kurulan ortaklıklar ve karşılıklı yatırımlar da karşılıklı ekonomik ilişkilerin devamlılığının güvencesini oluşturuyor.



İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan işbirlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.



AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, Romanya'ya 4,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatını gerçekleştirdi.



Söz konusu dönemde Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.



Romanya, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler, 11,5 milyar dolarla Almanya, 8 milyar dolarla Birleşik Krallık, 7,5 milyar dolarla ABD, 7,3 milyar dolarla İtalya, 6 milyar dolarla İspanya, 5,9 milyar dolarla Fransa, 5,7 milyar dolarla Irak olarak sıralandı.



KİMYA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI



Romanya'ya 7 aylık dönemde en fazla ihracatı 1,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 879 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 831,8 milyon dolarla çelik, 296,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 197,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.



Ülkeye ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör ise 265,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü 46,3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 35,4 milyon dolarla çelik, 28,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 13 milyon dolarla iklimlendirme sanayi takip etti. Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörü 196,2 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayi 156,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



İHRACAT HACMİ 10 YILDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda olağanüstü bir hızla geliştiğini belirtti.



Tandoğan, “Temmuz 2024-Temmuz 2025 dönemi itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, on yıl önce 5,6 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin, iki kattan fazla artması anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.



Türk altyapı müteahhitlerinin son 4-5 yılda Romanya’da üstlendiği büyük ölçekli projelerin de ticaret hacmine doğrudan katkı sağladığını aktaran Tandoğan, “Türk müteahhitlerin aldığı projelerin toplam değeri 15 milyar avroya ulaştı. Bu durum, inşaat demiri ve diğer malzemelerin Türkiye’den Romanya’ya ihracatını hızlandırdı ve sektörde Türkiye’nin güvenilir bir iş ortağı olarak konumunu pekiştirdi. Romanya’daki Türk ürünlerinin bilinirliği ve tanınırlığı her geçen gün artıyor." dedi.

Ayrıca turizmde de çok pozitif gelişmelerin yaşandığına, Romanya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının her yıl ciddi bir şekilde arttığına dikkati çeken Tandoğan, “2024’te 1,2 milyon Rumen Türkiye’ye turistik seyahat yaptı. Dış ticaret, altyapı müteahhitlik işleri, turizm alanlarındaki artan iş birliği doğal olarak iki ülke arasındaki ulaşımı ve dostluk ilişkilerini de üst seviyeye taşıyor.” dedi.