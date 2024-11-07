Türkiye, yeni dönemde Trump'tan ne bekliyor? Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin devam ettiğina dair iddiaları yalanladı. Bolat, "Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu." dedi.



ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bolat, yeni dönemde beklentilerinin ABD'nin çelik ve tekstil ürünleri başta olmak üzere Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerini azaltması olduğunu söyledi.



Bakan Bolat, Rusya'ya yönelik ambargolar nedeniyle Türk şirketler ve bankalar üzerindeki baskıların da hafiflemesini istediklerini belirtti.



"FİLİSTİN'E İSRAİL ÜZERİNDEN ULAŞILIYOR"



İhracat Seferberliği Programı kapsamında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bolat, Türk mallarının Filistin üzerinden İsrail'e ulaşmaya devam ettiği yönündeki iddialarla ilgili konuştu.



Bolat, Filistin'in bir gümrüğü, deniz limanı, havalimanı ve gümrük kapısı bulunmadığını, ihracat ve ithalat işlemlerini mecburen İsrail liman ve gümrüklerinden geçirdiğini, bunun uluslararası garanti altında olduğunu bildirdi.



"İSRAİL İLE TİCARET SIFIR"



Bolat, mayıs ayından bu yana Türkiye'nin İsrail'e ihracatının sıfır olduğunu belirterek, "2 Mayıs'tan itibaren İsrail'e ne bir ithalat ne ihracat sevkiyatına izin verilmedi" dedi.



Yıl sonunda toplam ihracatta 264 milyar dolarlık OVP hedefini tuturma amacında olduklarını belirten Bolat, İsrail ile duran ticaret ve ABD ambargosuna bağlı olarak Rusya'ya azalan ihracatın olumsuz etkisine işaret ederek, "Bu gelişmeler olmasa bu sene 270 milyar doları bile zorlayabilirdik." dedi.



TRUMP DÖNEMİNDE NELER BEKLENİYOR?



Bolat, ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump dönemi ile ilgili Türkiye'nin nasıl bir beklenti içinde olduğu ile ilgili soru üzerine ise şöyle konuştu:



"Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Ama göreve başlarken ihtiyatlı bir iyimserlik olabilir. Biz şunu bekleriz; savunma sanayinde bazı ihtiyaçlarımız noktasında ambargosuz şekilde ilişkilerin düzelmesi, Türkiye'ye, İslam dünyasına, bölgeye bakışta daha dengeli adil bir yaklaşım gösterilmesi, ekonomik gücünü göstermesi, dış ticaretimizde bizim başta çelik ve tekstil ürünlerinde gümrük vergilerinin azaltılması beklentimiz var. Mali ilişkilerde özellikle Rusya'ya yönelik ambargolarda şirketler ve bankalarımız üzerinde ağır baskılar var. Bunların hafiflemesi ve ortadan kalkmasını bekleriz."



İHRACATTA FAİZ DÜŞECEK Mİ?



İhracatçıların finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik de bir çalışma olduğunu belirten Bolat, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile reeskont kredilerinin faiz noktasında düşmesi ile ilgili bir çalışma var. Teminatlar noktasında da bir çalışma var." diye konuştu.