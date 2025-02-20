Türkiye'de 10 yatırımcıdan 7'si borçlanıyor

Son yıllarda yatırımcıların borsa, kripto para ve fonlara ilgisi arttı.



Yapılan bir araştırma yatırımcı davranışlarındaki değişimi ortaya koydu.



Gençler kripto para ve hisse senedi gibi popüler araçlara yöneliyor.



Mavi yaka çalışanlar kripto alımı yaparken, beyaz yaka çalışanlar genellikle bireysel emeklilikte kalmayı tercih ediyor.



Kripto para talebinin erkeklerde daha yüksek olduğu belirtilirken, kadınlarda ise fon alımı öne çıkıyor.



Araştırmaya göre ekonomik olarak her 4 kişiden 1’i kendini güvende hissetmiyor.



Deneyimli yatırımcılar soğukkanlılıkla hareket ederken, yeni yatırımcılar kısa vadeli kazanç hedefliyor.



Yatırımcıların yüzde 70'i borçlanarak yatırım yapıyor.



Yüksek gelir grubundakiler, borç ve birikim dengesini daha sağlıklı bir şekilde yönetiyor.



Gelir düzeyi azaldıkça, yatırım için daha yüksek risk alınıyor.