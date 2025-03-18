Türkiye'de 100 çocuktan 10'u taze meyve yiyemiyor

Türkiye İstatistik Kurumu, Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu 2024 istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde, yüzde 94,5'inin iyi veya çok iyi, yüzde 4,6'sının orta, yüzde 0,9'unun ise kötü veya çok kötü düzeyde olduğu belirlendi.



Sağlık durumu çocukların yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-5 yaş grubundakilerin yüzde 95,1'inin, 6-11 yaşındakilerin yüzde 94,7'sinin, 12-15 yaşındakilerin ise yüzde 93,5'inin iyi veya çok iyi durumda olduğu tahmin edildi.



En düşük yaş grubu olan 0-5 yaşındaki çocukların yüzde 0,7'sinin, 6-11 yaş grubundakilerden yüzde 0,9'unun, 12-15 yaşındaki çocukların ise yüzde 1'inin sağlık durumu kötü veya çok kötü olarak tespit edildi.



Sağlık durumu kötü veya çok kötü olan çocukların yüzde 53,7'sinin en az son 6 aydır yaşanan bir sağlık problemi nedeniyle günlük faaliyetlerinin çok sınırlandığı, yüzde 40,9'unun faaliyetlerinin sınırlandığı, yüzde 5,4'ünün ise faaliyetlerinin sınırlanmadığı belirtildi.



100 ÇOCUKTAN 9'U GİYSİ ALAMIYOR



Anket sonuçlarına göre, 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hane halkı oranı yüzde 88,6 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hane halkı oranı yüzde 9,2, diğer nedenlerle sahip olmayan hane halkı oranı ise yüzde 2,2 olarak hesaplandı.



Hane halkında yaşayan tüm 15 yaş ve altı çocuklardan günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketen hane halkı oranı yüzde 86,7 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hane halkı oranı yüzde 10, diğer nedenlerle tüketemeyen hane halkı oranı ise yüzde 3,3 olarak tahmin edildi.



Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hane halkı oranı yüzde 51,2 iken maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayanlar yüzde 22,2, diğer nedenlerle karşılayamayanlar ise yüzde 26,6 olarak gerçekleşti.



ÇOCUKLARIN DERS ÇALIŞACAK ALANI YOK!



Anket sonuçlarına göre, 15 yaş ve altı tüm çocukların maddi yetersizlik nedeniyle evde ders çalışabileceği veya ödev yapabileceği uygun yeri olmayan hane halklarından yüzde 80,8'inin, evde oynayabilecek oyuncakları olmayanlardan yüzde 81'inin, yaşlarına uygun kitap olmayan hane halklarından ise yüzde 81,1'inin ebeveynlerinin lise altı eğitimli olduğu görüldü.



27 BİN 401 AİLE HANE ZİYARET EDİLDİ



Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu adlı çalışma, 2024 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulandı.



Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan bu modülle hanelerdeki 15 yaş ve altındaki tüm çocukların sağlık ve yoksunluk durumları araştırıldı. Tüm yerleşim yerlerinin dahil edildiği araştırmada, üniversite yurtları, misafirhaneler, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, hapishaneler, kışlalar ve ordu evlerinde yaşayanlar kapsam dışında tutuldu. Toplamda 27 bin 401 hane halkının ziyaret edildiği araştırmada, 25 bin 925'i ile anket yapıldı. Örnek hane halklarında yaşayan 15 ve yukarı yaştaki fert sayısı 61 bin 940 oldu.