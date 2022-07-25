Türkiye'de 6 ayda yaklaşık 10 bin yabancı ortaklı şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, ocak-haziran döneminde kuruluşuna imza atılan şirketlerin 884'ü anonim, 8 bin 944'ü limited olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 80,8'i buldu.



Yaklaşık 10 bin yabancı ortaklı şirketin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 640'ının İran, 500'ünün Rusya Federasyonu, 269'unun Almanya, 266'sının Suriye 186'sının Mısır ortaklı olduğu görüldü. Bu ülkeleri, 179 şirketle Ürdün, 162 şirketle Pakistan, 160 şirketle Azerbaycan 159 şirketle Irak, 141 şirketle ABD ortaklı olanlar izledi.



İran ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 6 aylık dönemde 347,4 milyon lira oldu. Rusya ortaklı şirketlerin sermayesi 306,5 milyon lira, Almanya ortaklıların 299,3 milyon lira, Hong Kong ortaklıların 230,5 milyon lira, İngiltere ortaklıların 212,7 milyon lira, Belçika ortaklıların 206,5 milyon lira, Suriye ortaklıların toplam sermayesi de 150,2 milyon lira oldu.



Ocak-haziran döneminde kurulan yabancı ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 5,4 milyar lirayı buldu.



İSTANBUL YABANCILARIN GÖZDESİ



İstanbul, 6 bin 122 şirketle söz konusu dönemde en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller sıralamasında ilk sırada yer aldı. Bu ili Antalya 767, Ankara 402, Mersin 353 ve Bursa 262 şirketle takip etti. İstanbul'da kurulan söz konusu şirketlerin toplam sermayesi 3,3 milyar lira oldu.



İstanbul'u, 397,8 milyon liralık sermayeyle Antalya, 350,8 milyon lira sermayeyle Bursa, 292,9 milyon lira sermayeyle de Mersin izledi.



Ardahan, Bitlis, Bartın, Çankırı, Gümüşhane ve Sinop'un da aralarında olduğu bazı illerde yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşmedi.



Öte yandan geçen yılın ilk yarısında 3,2 milyar lira sermayeye sahip 5 bin 978 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu. Buna karşın bu yılın aynı döneminde bu sayının yüzde 64,4 artarak 9 bin 828 yabancı ortaklı şirket kuruluşunun gerçekleşmesi dikkati çekti.