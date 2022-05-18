Türkiye’de bir ilk: Diyarbakır’da turist yoğunluğundan ‘nöbetçi kuyumcu’ sistemine geçildi

Tarihi ile turizmin gözdesi olan Diyarbakır’a yoğun turist gelmesiyle birlikte Türkiye’de bir ilk yapılarak “Nöbetçi kuyumcu” sistemi başlatıldı.

Yaklaşık 450 üyesi olan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'nda (DİKO) hafta sonları için Sur ilçesinde 6 kuyumcu, diğer ilçelerde ise 3’er kuyumcu açık kalıp hem vatandaşa hizmet vermiş olacağı hem adil bir sistemle herkesin kazanç sağlayacağı belirtildi.

DİKO başkanı Mehmet Yüksel, sistemle birlikte fahiş fiyatlarında önüne geçilip vatandaşların da rahat hizmet alacağını belirtirken, kentte gelenlerin Diyarbakır’ın hasır bileziği gibi el işlemeli ürünlerine de ulaşabileceğini kaydetti.



“TÜRKİYE’DE BİR İLK OLDU”

28 yıldır sektörün içinde olduğunu anımsatan DİKO Başkanı Yüksel, sektörel eksiklik ve ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yüksel, “İlk projemizi geçen hafta faaliyete koyduk. Şehrimizin ihtiyacı olan nöbetçi kuyumcu sistemini oturttuk. İlk pazarımız başarıyla sonuçlandı. Herkes bizleri güzel bir şekilde dinleyerek uydu. Çok sevinçliyiz. Bu, Türkiye’de bir ilk oldu. Diyarbakır’ın ürettiği özel ürünlerimiz var. Hasır bileziğimiz, çeşitli kolyelerimiz, el işlemelerimizi tanıtmak için" dedi.