Türkiye'de ham çelik üretiminde düşüş

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) alınan bilgiye göre, Türk çelik sektörü yılın 9 ayını üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı.



Türkiye'nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 artarak 2,9 milyon tona çıktı. Yılın 9 ayında ise üretim yüzde 10,1 gerileyerek 24,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.



Nihai mamul tüketimi ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 artışla 2,8 milyon tona, ocak-eylül döneminde de yüzde 18,5 yükselerek 28,9 milyon tona ulaştı.



Çelik ürünleri ihracatı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 23,3 azalışla 1,1 milyon tona, değer yönünden de yüzde 31,1 düşüşle 780,1 milyon dolara geriledi.



İhracat, ocak-eylül döneminde de 2022'nin aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 39,7 azalışla 7,5 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 47,4 gerileyerek 6,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Çelik ürünleri ithalatı ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 10,9 artışla 1,2 milyon tona çıktı. İthalat, değer yönünden ise yüzde 5,8 azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.



İthalat, ocak-eylül döneminde de 2022'nin aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 20,4 artışla 13,6 milyon tona ulaştı. Değer itibarıyla ise ithalat yüzde 5,2 azalışla 11,7 milyar dolara düştü.



Geçen yılın 9 ayında yüzde 93,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 52,1 olarak kayıtlara geçti.