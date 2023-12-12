Türkiye'de şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde rekor

KPMG Türkiye'nin "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2023" raporuna göre, değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1 milyar dolar artttığı tahmin ediliyor.



KPMG'nin geçen seneki raporunda değeri açıklanan işlemlerin toplam hacminin 5.3 milyar dolar olduğu, açıklanmayanlarla birlikte ise 6.5 milyar dolara ulaştığı belirtilmişti.



Şirketin bugün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de değeri açıklanan işlemler dikkate alındığında kasım sonu itibarıyla işlem hacimleri düşerken aynı dönemde gerçekleşen 486 işlem ile 2023 yılı işlem sayısında rekor bir yıl oldu.



Raporda 2024 yılı için iyimser beklenti korunurken teknoloji, medya ve telekomünikasyon, enerji ve endüstriyel üretim sektörlerine olan ilgi ile beraber işlem sayısı ve hacminde artış bekleniyor.



Bu yılın ilk 11 ayında milyar dolar seviyesinin üzerinde bir işlem gerçekleşmezken, ilk 10 işlemde açıklanan 8 işlemin 4'ü ile enerji ve 4'ü ile de endüstriyel üretim ve otomotiv sektörleri öne çıktı.



2023'ÜN EN BÜYÜK SATIN ALIMI TOFAŞ'TAN



TOFAŞ'ın, Stellantis Otomotiv'i satın alımı 439,1 milyon dolar işlem bedeli ile 2023'ün değeri açıklanan en büyük işlemi oldu.



Endüstriyel üretim ve otomotiv sektöründeki diğer büyük işlemler arasında İngiltere merkezli Volex'in Murat Kablo'nun hisselerinin tamamını 195.8 milyon dolara satın alması ve ABD merkezli Univar Solutions'ın Kale Kimya'nın hisselerinin tamamını 143,6 milyon dolara satın alması oldu.



Enerji sektöründeki büyük işlemler arasında ise Tataristan merkezli PJSC Tatneft'in, Doğan Holding'e ait Aytemiz'in yüzde 100 hissesini 336 milyon dolar karşılığında satın alması ve işlem bedeli açıklanmayan Vitol Group iştiraki Petrol Ofisi'nin BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere yaptığı hisse alımı yer aldı.



İş Bankası'nın, 130,9 milyon dolar işlem bedeli ile Greeneco Enerji Elektrik Üretim'in yüzde 50 hissesini satın alarak yenilenebilir enerji alanındaki satın alması da önemli işlemler arasında yer aldı.



2023 yılının ilk 11 ayında teknoloji, medya, telekomünikasyon sektöründe 228 işlem gerçekleşirken, bunu 58 işlemle endüstriyel üretim ve otomotiv sektörü takip etti. İşlem hacmi bazında da endüstriyel üretim ve otomotiv sektörü ile enerji sektörü birer milyar dolarlık işlem hacmi ile öne çıktı.



TÜRKİYE EN ÇOK YATIRIM YAPAN ABD VE İNGİLTERE



ABD ve İngiltere, ilk 11 ay içinde Türkiye'ye en çok yatırım yapan iki ülke olurken, ABD 18, İngiltere 15 ve Almanya 10 işlem adediyle yabancı yatırımlarda öne çıkan ilk üç ülke oldu. Bu üç ülkeyi 6 adet işlemle Birleşik Arap Emirlikleri ve 4 adet işlemle İspanya takip etti.