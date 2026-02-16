Türkiye'de ticaretle uğraşanların sayısı arttı. Gözde sektör ticaret oldu

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı 2025 sonunda 15,7 milyonu aştı. Çalışan sayıları, sektör bazlı incelendiğinde ise ticaret alanında çalışan sayısının, geçen yıl 3,5 milyona yaklaştığı görüldü.

Türkiye ekonomisinde ticaret sektöründe çalışanların sayısı Aralık 2024'te 3 milyon 409 bin 380 iken, Aralık 2025'te 3 milyon 472 bin 493'e çıktı.

PERAKENDE TİCARET

Ticaret sektöründe çalışanların alt kategorilerde dağılımlarına bakıldığında ise sektörde perakende ticaretle uğraşanların ağırlıkta olduğu görüldü. Verilere göre, perakende ticaret kategorisinde çalışanların sayısı 1 milyon 791 bin 164 olarak hesaplandı. Perakende ticaret sektöründe çalışanların sayısındaki artış, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 2,4 olarak tespit edildi.

TOPTAN TİCARET

Toptan ticaretle uğraşan kişilerin sayısı ise 1,3 milyonun üzerinde yer aldı. Toptan ticaret alanında çalışanların sayısı, Aralık 2025'te 1 milyon 307 bin 443 olurken, yıllık bazdaki artış yüzde 0,2 olarak hesaplandı.