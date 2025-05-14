Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Aile 2024" bülteni yayımlandı.

2024 verilerine göre, Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,11 kişiye gerilerken, ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,85 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.

En küçük ortalama 2,53 kişiyle Giresun ve Çanakkale’de görüldü.

Yalnız yaşayan bireylerin oranı son sekiz yılda yüzde 14,9’dan yüzde 20’ye yükseldi. Gümüşhane, yüzde 31,7 ile tek kişilik hanelerin en yoğun olduğu il olurken, bu oranın en düşük olduğu il yüzde 11,1 ile Batman oldu.

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2016'da yüzde 66,4 iken 2024'te yüzde 63,5'e geriledi.

Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde yüzde 16,3'ten yüzde 13,3'e düştü. Oranının en yüksek olduğu il, 2024'te yüzde 20,3 ile Hakkari oldu.

Boşanmaların ardından çocukların yüzde 74,4’ünün velayeti annelere verilirken, evli bireyler arasında akraba evliliği oranı yüzde 3,3’e kadar düştü.



Yaşlı nüfusun da önemli bir kısmı artık yalnız yaşıyor. 65 yaş üstü 1 milyon 750 bin kişi tek başına hayatını sürdürüyor.



Son olarak, yoksulluk oranı yüzde 21,2 olarak ölçüldü. Geniş aileler bu oranın en fazla görüldüğü kesim olurken, tek kişilik haneler daha az yoksulluk oranı gösterdi. Öte yandan, halkın %56,1’i kendi evinde yaşarken, %28’i kiracı konumunda.