Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 39 trilyon 46 milyar 486 milyon lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı sektör bilançolarını açıkladı.



Buna göre, 1 milyon 62 bin 328 firmanın sektörlere dağılımına bakıldığında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 343 bin 339 firmayla ilk sırada yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı geçen yıl için yüzde 16,3 olarak hesaplandı.



Toplulaştırılmış bilançoya göre, 2023'te firmaların aktif büyüklüğü 39 trilyon 46 milyar 486 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 28 trilyon 435 milyar 847 milyon lira, öz kaynaklar toplamı da 10 trilyon 610 milyar 639 milyon lira olarak belirlendi.



İmalat sektörü, 11 trilyon 686 milyar 338 milyon lira aktif büyüklüğüyle, tüm sektörler arasında ilk sırada, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 9 trilyon 825 milyar 977 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı.



Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 4 trilyon 256 milyar 960 milyon lirayla ilk sırayı alırken, bu sektörü 2 trilyon 565 milyar 565 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 723 milyar 468 milyon lirayla da inşaat sektörü izledi.



EN YÜKSEK NET KAR İMALAT SEKTÖRÜNDE



Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre, 2023'te tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 786 milyar 23 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör oldu.



Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 526 milyar 910 milyon lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 115 milyar 708 milyon lira net kar elde etti. Gayrimenkul faaliyetleri sektörü 103 milyar 296 milyon lira ve eğitim sektörü 5 milyar 354 milyon lira net zararla 2023 yılını tamamladı.



Sektör bilançoları kapsamındaki tüm firmaların toplam net satışları 47 trilyon 197 milyar 308 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 409 milyar 572 milyon lira olarak kayıtlara geçti.