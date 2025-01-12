Türkiye'den 229 milyon dolarlık fıstık ihracatı

Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan, tatlılardan yemeklere, çikolatadan çerezlere kadar birçok üründe kullanılan fıstık, Türkiye'de en fazla Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştiriliyor.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'den 2023 yılında 150 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

2024 yılında ise ihracat, önceki yıla göre yüzde 52'lik artışla artarak 229 milyon 777 bin dolar oldu.



Geçen yıl Almanya, İtalya, Kazakistan, Irak, Kırgızistan, Çin, Tacikistan, İngiltere, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Türkmenistan, İsviçre, İspanya, Polonya, Malta, Gana, Japonya, Küba, Romanya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu 96 ülkeye fıstık ihracatı gerçekleştirildi.



Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya bulunuyor.

Türkiye, Almanya'ya geçen yıl 49 milyon 409 bin dolarlık fıstık sattı.

Almanya'yı 47 milyon 523 bin dolarla İtalya, 12 milyon 108 bin dolarla Kazakistan izledi.